Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Це "одностороннє припинення вогню" не можна і не слід сприймати серйозно, - Кулеба

6 29838
Це "одностороннє припинення вогню" не можна і не слід сприймати серйозно, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ініціативу В.Путіна про так зване "різдвяне перемир’я".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Президент Володимир Зеленський запропонував чітку формулу миру з десяти кроків. Росія ігнорує це і замість цього обстрілює Херсон напередодні Різдва, завдаючи масових ракетних ударів і ударів з безпілотників на Новий рік. Нинішнє "одностороннє припинення вогню" не можна і не слід сприймати серйозно", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ні про яке перемир’я не може бути й мови, - ватажок донецьких терористів Пушилін не підкорився розпорядженню Путіна

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Анатолий К 65c6a92d
    Терорист пуйло чекав, що його попросять "припинення вогню", а всі знають, що воно брехло і цього не робюлять. Знають, що надурить і вдарить там, де не будуть чекати і виконають умови. Хоче припинення - виводь своїх мародерів на Засрашку і мир настане зразу. А таке "припинення" означає - "а захопив цю територію, тут я стою і це моя земля", а якщо ви звільнієте цю землю - то не хочете миру.
  • Власов Сергей b3083465
    Борислав Береза

    2 ч. ·

    Считаю, что мы должны помочь российским оккупантам отметить Рождество в это время. На их позиции HIMARS должны зажечь рождественские свечи. Не получится зажечь свечи? Пусть поджигают склады с БК и расположение окупантов и техники. Праздник должен быть с огоньком!

    Новый год помните, рашисты?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини