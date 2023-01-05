США оголосять новий пакет допомоги Україні на 2,85 млрд дол. До нього увійдуть 50 БМП Bradley, - ЗМІ

БМП Bradley будуть в новому пакеті допомоги Україні від Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними Reuters, двоє американських чиновників повідомили, що новий пакет озброєнь США для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley. Пакет допомоги для України буде має бути представлено в п'ятницю, 6 січня.

Як пише агентство Associated Press, новий пакет буде включати допомогу на 2,85 мільярда доларів, що робить його найбільшим з попередніх

До пакета допомоги від США, за даними джерел AP, також увійдуть бронемашини HUMVEE, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP, а також велика кількість ракет та інших боєприпасів.

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