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Зеленський - Шольцу: Дякую за рішення надати Україні батарею ЗРК Patriot

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Зеленський - Шольцу: Дякую за рішення надати Україні батарею ЗРК Patriot
Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за надання України батареї ЗРК Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Дякую канцлеру за рішення надати Україні батарею зенітних ракет Patriot. З урахуванням раніше поставленої протиповітряної системи IRIS-T і зенітних танків Gepard Німеччина робить вирішальний внесок у перехоплення всіх російських ракет!", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Німеччина надасть Україні БМП Marder та ЗРК Patriot, США - БМП Bradley, - Білий дім

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Топ коментарі

  • Van-Basten Van-Basten
  • Vik Tor 98802600
    шольц при цьому хотів остаться інкогніто, но... Зе на весь світ подякував)
  • Павло ШОвте
    Головне потім не питати, а чого ж Україна отримала менше підтримки в Європі і чого нас не беруть в ЄС.
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