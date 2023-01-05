Зеленський - Шольцу: Дякую за рішення надати Україні батарею ЗРК Patriot
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Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за надання України батареї ЗРК Patriot.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
"Дякую канцлеру за рішення надати Україні батарею зенітних ракет Patriot. З урахуванням раніше поставленої протиповітряної системи IRIS-T і зенітних танків Gepard Німеччина робить вирішальний внесок у перехоплення всіх російських ракет!", - зазначається у повідомленні.