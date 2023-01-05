Оголошене Путіним одностороннє припинення вогню - фальшиве і лицемірне, - Мішель
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Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав лицемірними ініціативі Росії про припинення вогню від час Різдва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Є агресор: Кремль. І жертва: український народ. Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки. Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми", - зазначив Мішель у твіттері.