Оголошене Путіним одностороннє припинення вогню - фальшиве і лицемірне, - Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав лицемірними ініціативі Росії про припинення вогню від час Різдва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є агресор: Кремль. І жертва: український народ. Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки. Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми", - зазначив Мішель у твіттері.

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