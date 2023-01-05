Новини • Війна

Оголошене Путіним одностороннє припинення вогню - фальшиве і лицемірне, - Мішель

6 22425
Оголошене Путіним одностороннє припинення вогню - фальшиве і лицемірне, - Мішель
Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав лицемірними ініціативі Росії про припинення вогню від час Різдва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є агресор: Кремль. І жертва: український народ. Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки. Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми", - зазначив Мішель у твіттері.

Також читайте: Путін доручив Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в Україні, - Кремль

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ще хіба шо в голос не кажуть : путін - *****!!!!
    (але ж думають!!))))
    потвора плюгава... догралась у вяличие и пабедобесиє?! ***** !!!
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • акаб акабіч
    многа хадов ачка
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини