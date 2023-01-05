Жодних проблем із забезпеченням ЗСУ одягом і харчуванням немає, - Резніков

Збройні Сили України повністю забезпечені необхідним одягом і харчуванням відповідно до запитів Генерального штабу, на складах також є резерв бронежилетів і касок.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми забезпечили повністю Збройні Сили і зимовим одягом, і літнім одягом, бронежилетів близько 200 тисяч лежить на складах у резервах, 150 тис. шоломів на складах у резервах про всякий випадок - на заміну і на збільшення, якщо буде потреба", - зазначив міністр.

Резніков нагадав, що на початку повномасштабної війни Росії проти України одяг і оснащення часто доставляли захисникам волонтери, але сьогодні це все, за його словами, є. "Щодо забезпечення по харчуванню, одягу, проблем жодних немає, усі потреби, які нам подає Генштаб, ми закриваємо", - запевнив міністр.

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Водночас він висловив вдячність волонтерам і підкреслив, що зараз вони можуть приділяти увагу іншим речам.

"Сьогодні волонтери можуть свою активність переносити на ті речі, які ми не встигаємо, тому що є бюджетні обмеження, у тому числі не вистачає грошей на цю війну... Я підтримую й аплодую всім волонтерським організаціям – великим, маленьким, одинакам, усім, хто це робить. Тому що відвезти гігієнічні пакети і молоко на лінію фронту, щось смачне, або закупити партію безпілотників - це однаково важливо для наших військових", - підкреслив Резніков.