Кремль використовує Різдво як прикриття, щоб ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване "перемир’я", щоб краще підготуватися до продовження війни.

"Зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі і підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси і мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат. Усі у світі знають, як Кремль використовує перепочинок на війні, щоб продовжити війну з новою силою", – сказав Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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