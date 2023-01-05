Оголошення Путіним режиму припинення вогню в Україні з нагоди Різдва - цинізм, - Держепартамент США
Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З нашої точки зору, є одне слово, яке описує це в найкращий спосіб – "цинізм". Це значною мірою цинічно, бо (заява РФ – ред.) з’явилася лише через кілька днів після того, як Москва провела новорічні атаки проти цивільної інфраструктури України",- зауважив представник Держдепу.
Він наголосив, що Росія й раніше послідовно намагалася вражати центри цивільного життя.
Прайс також нагадав слова держсекретаря США під час підсумкової пресконференції минулого року. Тоді Блінкен висловив прогноз, що росіяни намагатимуться використати будь-яку тимчасову паузу в боях, щоби перепочити, переозброїтися, перегрупуватися і, зрештою, атакувати повторно. Тому, продовжив Прайс, нинішню заяву російського лідера не можна вважати припиненням вогню.
"Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України",- зазначив представник Держдепартаменту США.