Оголошення Путіним режиму припинення вогню в Україні з нагоди Різдва - цинізм, - Держепартамент США

Заява президента РФ Володимира Путіна про нібито оголошення режиму припинення вогню в Україні з нагоди Різдва є цинічною та спрямована на те, щоби зібратися з силами для нових атак.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З нашої точки зору, є одне слово, яке описує це в найкращий спосіб – "цинізм". Це значною мірою цинічно, бо (заява РФ – ред.) з’явилася лише через кілька днів після того, як Москва провела новорічні атаки проти цивільної інфраструктури України",- зауважив представник Держдепу.

Він наголосив, що Росія й раніше послідовно намагалася вражати центри цивільного життя.

Прайс також нагадав слова держсекретаря США під час підсумкової пресконференції минулого року. Тоді Блінкен висловив прогноз, що росіяни намагатимуться використати будь-яку тимчасову паузу в боях, щоби перепочити, переозброїтися, перегрупуватися і, зрештою, атакувати повторно. Тому, продовжив Прайс, нинішню заяву російського лідера не можна вважати припиненням вогню.

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"Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України",- зазначив представник Держдепартаменту США.