Росія повинна передати повний контроль над ЗАЕС Україні, - Держдепартамент США

Зовнішньополітичне відомство США підтримує зусилля МАГАТЕ, спрямовані на збереження безпеки на Запорізькій атомній електростанції, та наголошує, що росія мусить вивести звідти свої сили та передати контроль над АЕС Україні.

Про це заявив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"росія повинна залишити АЕС і повернути її під контроль України",- наголосив представник американського відомства.

Він підкреслив, що Сполучені Штати підтримують будь-які зусилля, що сприяють стабільності та зменшують загрози цілісності АЕС, згадавши при цьому діяльність МАГАТЕ в Україні. Він також наголосив на важливості повернення повного контролю над роботою АЕС українській владі, щоби уникнути катастрофічного ядерного інциденту.

"ЗАЕС та її енергія належать Україні. Захоплення росією станції, а також зловживання по відношенню до українських цивільних операторів створюють величезну нестабільність і небезпечні умови на цій атомній електростанції", - підкреслив речник Держдепартаменту США.

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