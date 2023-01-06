Росія повинна передати повний контроль над ЗАЕС Україні, - Держдепартамент США
Про це заявив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"росія повинна залишити АЕС і повернути її під контроль України",- наголосив представник американського відомства.
Він підкреслив, що Сполучені Штати підтримують будь-які зусилля, що сприяють стабільності та зменшують загрози цілісності АЕС, згадавши при цьому діяльність МАГАТЕ в Україні. Він також наголосив на важливості повернення повного контролю над роботою АЕС українській владі, щоби уникнути катастрофічного ядерного інциденту.
"ЗАЕС та її енергія належать Україні. Захоплення росією станції, а також зловживання по відношенню до українських цивільних операторів створюють величезну нестабільність і небезпечні умови на цій атомній електростанції", - підкреслив речник Держдепартаменту США.