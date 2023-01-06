Війна в Україні перебуває у критичній точці, Росія не намагається зупинятися, - Байден

Російське вторгнення в Україну перебуває у критичній точці. Тому важливо максимально допомагати українцям протистояти агресії РФ.

Про це заявив президент США Джо Байден на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter журналістки Дженіфер Якобс.

"Зараз війна в Україні перебуває у критичній точці. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії", - зазначив Байден.

За його словами, Росія не намагається гальмувати. Вчинені ними кроки такі ж варварські, як і рік тому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін "шукає кисень" дорученням про різдвяне припинення вогню в Україні, - Байден. ВIДЕО