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Війна в Україні перебуває у критичній точці, Росія не намагається зупинятися, - Байден

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Війна в Україні перебуває у критичній точці, Росія не намагається зупинятися, - Байден
Російське вторгнення в Україну перебуває у критичній точці. Тому важливо максимально допомагати українцям протистояти агресії РФ.

Про це заявив президент США Джо Байден на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter журналістки Дженіфер Якобс.

"Зараз війна в Україні перебуває у критичній точці. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії", - зазначив Байден.

За його словами, Росія не намагається гальмувати. Вчинені ними кроки такі ж варварські, як і рік тому.

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Топ коментарі

  • Виталий 6b40280c
    Волонтеры, начинаем сбор денег

  • Sophia-Maria Duglass
  • Sophia-Maria Duglass
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