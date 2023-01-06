Авіація ЗСУ протягом 5 січня завдала 15 ударів по зосередженню військ противника, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, як авіація та артилерія ЗСУ нищить окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.
"Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
У той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.
Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів", - зазначається у повідомленні.