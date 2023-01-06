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Авіація ЗСУ протягом 5 січня завдала 15 ударів по зосередженню військ противника, - Генштаб

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Авіація ЗСУ протягом 5 січня завдала 15 ударів по зосередженню військ противника, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, як авіація та артилерія ЗСУ нищить окупантів. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

"Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також 3 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

У той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки окупантів", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби наша авіація завдала 12 ударів по скупченню ворога та вдарила по позиції ЗРК, - Генштаб

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Топ коментарі

  • Urs
    Сегодня утром ВСУ нанесли удар по месту базирования кацапов в Гавриловке Второй, Каланчакского района, Херсонской области Сообщается, что военнослужащие армии рФ съезжались туда на протяжении 5 дней. Там было до 1000 личного состава и техники.
  • Urs
    По предварительным данным, по меньшей мере, 100 300х, минимум минус 20 офицеров, другие - считаются пропавшими без вести. Завалы все еще разбирают.
  • Яр Холодний
    "Прэлестно! Просто прэлестно!" А тут дехто писав: погано, що тільки "стрільба ППО" в Криму та Росії - а "прильотів" нема! Є "прильоти"! На півдні України Бо поки кацапське ППО "вражає небо" над Вороніжем чи Білгородом, наші соколи вражають кацапів на лінії фронту при мінімальному зенітному протистоянні!
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