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Ми вступаємо у вирішальну фазу, - Кулеба анонсував ще більше хороших новин щодо зброї для України

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Ми вступаємо у вирішальну фазу, - Кулеба анонсував ще більше хороших новин щодо зброї для України
Міністр закордонних справ переконаний, що цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 році. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дмитро Кулеба написав у фейсбуці. 

"Уже перший тиждень 2023 доводить це. Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея Patriot, боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету!" – зазначив він.

Дмитро Кулеба додав, що цього тижня Володимир Зеленський "проводить реальний дипломатичний марафон, кожного дня — переговори з трьома, чотирма лідерами", і деякі рішення про надання Україні зброї ухвалюють просто під час розмов, а деякі – за їх підсумками.

За словами Кулеби, Києву вдалося переконати партнерів у тому, що "час табу щодо зброї минув".

"Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі. Звідси – каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше", – написав він.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Alexander Kravchenko
    Що не кажіть, але Кулеба - справжній професіонал, один з дуже небагатьох команді Зеленського хто заслуговує поваги. Нам з ним пощастило.
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Будут таки путлера добивать. Отлично, больше наших пацанов сохраним, если много бронетехники будет, а если как Кулеба говорит, что и табу снято, ждем дальнобойные ракеты
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