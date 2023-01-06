Путін оголошенням різдвяного перемир’я хоче перехопити ініціативу на полі бою, - ISW

Президент Росії Володимир Путін оголошенням різдвяного перемир’я хоче зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська проведуть 36-годинне перемир'я з 6 на 7 січня у зв'язку зі святкуванням Різдва Христового, на думку військових аналітиків, швидше за все, є інформаційною операцією, яка має на меті завдати шкоди репутації України.

Путін міг прагнути забезпечити 36-годинну паузу для російських військ, щоб надати їм можливість відпочити, відновити сили й переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критично важливих ділянках фронту.

У ISW зазначають, що така пауза принесе непропорційну користь російським військам і почне позбавляти Україну ініціативи.

Обґрунтування Путіним припинення вогню на релігійних підставах додатково підсилює ще одну російську інформаційну операцію, яка представить Україну як таку, що придушує релігійні групи, і позиціонує Путіна як "справжнього захисника християнської віри".

Провійськовий інформаційний простір російських військових блогерів відреагував на оголошення про припинення вогню з різким невдоволенням.

Путін підтвердив свої максималістські цілі в Україні під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 5 січня.

Використання режиму припинення вогню як інформаційну операцію в поєднанні з продовженням пропаганди Путіним максималістських цілей в Україні свідчить про відсутність у Путіна бажання вести реальні переговори з Україною.

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