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Україна втратила 90% вітрової та 40% сонячної генерації електроенергії, - Галущенко

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Україна втратила 90% вітрової та 40% сонячної генерації електроенергії, - Галущенко
Україна внаслідок російського вторгнення втратила близько 90% вітрової та понад 40% сонячної генерації електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку міністерства.

"Зараз основне завдання – пройти осінньо-зимовий період. Однак навантаження на теплову генерацію буде зберігатися протягом усього року. росіяни окупували нашу найбільшу атомну електростанцію - ЗАЕС, крім того, через них ми втратили близько 90% вітрової генерації й до 40% сонячної. Таким чином, теплова генерація буде нести значне навантаження ", - зазначив міністр.

Галущенко додав, що протягом останніх трьох місяців енергетичні об’єкти України піддаються щоденним обстрілам ворога. Тому ситуація у вугільній галузі, як і в цілому в енергетичній сфері держави, досить складна.

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Топ коментарі

  • Hulio
    Пару років тому каломойсьий вигнав канадську сонячну ел/станцію зі "своєї" території десь в районі Нікополя.
  • Leon Renk bcc9a743
    Та не вивішуйте отієї морди Кошового, бо я злякався, чи то тільки в мене вона внизу?!
  • Colt
    Справді гидота.
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