Заявами про помилування ув’язнених Пригожин хоче збільшити вербування та свій вплив, - ISW

Фінансист "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що ув’язнених, які приєдналися до "ПВК", помилували. Таким чином він намагається збільшити свій вплив і політичну владу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

ISW не зафіксував жодного офіційного коментаря джерела в російському уряді про те, чи справді ув'язнені з "Вагнера" отримали ці помилування.

Пригожин, ймовірно, оприлюднив видачу документів про помилування, щоб відобразити цей вплив на підтримку зусиль, що продовжуються, спрямованих на те, щоб уявити себе центральною фігурою в ультранаціоналістичній провоєнній спільноті. Створюючи враження, що Пригожин присвоює собі громадське визнання за "помилування" цих злочинців, він ризикує здатися тим, що присвоює собі повноваження, які насправді має тільки президент РФ Володимир Путін, заявили аналітики.

Пригожин також, ймовірно, оприлюднив "помилування", щоб посилити поточне вербування ув'язнених і заспокоїти тих, хто вже приєднався.

"Вагнеру, ймовірно, необхідно поповнити свої сили після важких втрат, в основному колишніх в'язнів, і Пригожин, ймовірно, оприлюднив "помилування", щоб посилити кампанію з вербування в російських в'язницях", - наголошують експерти.

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