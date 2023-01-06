Українські військові можуть пройти навчання роботі з ПРО "Patriot" у США

Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі із системою протиракетної оборони (ПРО) "Patriot" у США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СNN

"Я думаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таку підготовку, яка дозволить Україні підтримувати ці системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та поверненні території", - цитує СNN слова прессекретаря Пентагону Пета Райдера.

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