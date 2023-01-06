Новини • Агресія Росії проти України

В Одесі судитимуть чергового прихильника "русского мира"

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В Одесі судитимуть чергового прихильника "русского мира"
Правоохоронці затримали 58-річного жителя Одеси, який з початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію нашої держави через заборонену в Україні соціальну мережу "Одноклассники" систематично поширював антиукраїнський контент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління національної поліції в Одеській області.

"Прихильник "русского мира"  на власних сторінках розміщував публікації, в яких популяризував загарбницькі дії РФ, схвалював та захоплювався агресивними вчинками окупантів Правоохоронці провели в помешканні правопорушника санкціонований обшук, в ході якого вилучили мобільний телефон, з якого він здійснював протиправну діяльність", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку оголосили підозру в колабораційній діяльності за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерували до суду.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    пропозиція слушна-але верховна зрада не прийме бо там теж є колаборанти...
  • Яр Холодний
    У мене є хороший "пропозейшн"! Внести в ВР законопроект стосовно депортації колаборантів Після того як ЗСУ витіснить кацапів за кордони України, усіх засуджених за колаборціонізм депортувать у Росію Є хороший приклад - депортація (правда, без судових рішень) комуністів з США у 20-ті роки ХХ століття Ви хотіли "комунізму"? Так їдьте туди, де він є! Те ж саме і з нашими "любителями русскава мира": хотіли "русскава мира" - їдьте туди де він процвітає! Жорстоко? ТАК!!! Але вибачте, древні колись говорили: "той, хто жаліє чужих, у збиток своїм - не жаліє своїх!" Саме "любителі русскава мира" послужили приводом до війни! ТО чому ми повинні їх жаліть? Хай "їдять "русский мир" великою ложкою"! Тільки створить для цього чітку законодавчу базу
  • Яр Холодний
    Знаю Але було-б непогано! Бо тоді усі оці "любителі" відразу ж "запхнуть язики в сраку" Для своєї паскудної діяльності вони користуються тим, що їм дала демократія : свободу на висловлювання своєї думки А саме проти цього і бореться "русский мир" - знищує цю свободу! Але загроза майбутньої депортації відразу змусить їх зробить вибір : або "русский мир", або шмат хліба з салом І основна маса їх вибере "хліб з салом" Теза: "Я живу на Крещатике и хачу, чтобы из моего акна была видна Рассия!"(як сказала одна стара карга в 2014-му) - уже не пройде
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