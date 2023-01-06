В Одесі судитимуть чергового прихильника "русского мира"

Правоохоронці затримали 58-річного жителя Одеси, який з початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію нашої держави через заборонену в Україні соціальну мережу "Одноклассники" систематично поширював антиукраїнський контент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління національної поліції в Одеській області.

"Прихильник "русского мира" на власних сторінках розміщував публікації, в яких популяризував загарбницькі дії РФ, схвалював та захоплювався агресивними вчинками окупантів Правоохоронці провели в помешканні правопорушника санкціонований обшук, в ході якого вилучили мобільний телефон, з якого він здійснював протиправну діяльність", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку оголосили підозру в колабораційній діяльності за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерували до суду.

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