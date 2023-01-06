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Пригожин хоче контролювати соляні та гіпсові шахти в районі Бахмута, - ЗМІ

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Пригожин хоче контролювати соляні та гіпсові шахти в районі Бахмута, - ЗМІ
США вважають, що близький до російського президента бізнесмен та засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зацікавлений в отриманні контролю над соляними та гіпсовими родовищами в районі Бахмута, за який російські сили ведуть запеклу боротьбу останні пів року.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на офіційного представника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ

Фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин має інтерес щодо взяття під свій контроль родовищ в районі Бахмута. Він зацікавлений у встановленні контролю над соляними та гіпсовими копальнями поблизу Бахмута. Там знаходиться найбільше соляне родовище Європи (Артемівське) площею 179 кв. км.

США раніше звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів в Африці для фінансування війни в Україні. Російська влада відкидала ці звинувачення.

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Я думаю что это чмо в скором времени будет контролировать буфет в концертном зале кобздона.
  • Саша Пончик
    Ше пару лiтрiв води Днiпровськоi щоб гiпс скорiше задубiв.
  • Наталья Алексеева b53ae513
    Падла, сіль та гіпс тобі в глотку
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