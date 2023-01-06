Пригожин хоче контролювати соляні та гіпсові шахти в районі Бахмута, - ЗМІ

США вважають, що близький до російського президента бізнесмен та засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зацікавлений в отриманні контролю над соляними та гіпсовими родовищами в районі Бахмута, за який російські сили ведуть запеклу боротьбу останні пів року.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на офіційного представника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин має інтерес щодо взяття під свій контроль родовищ в районі Бахмута. Він зацікавлений у встановленні контролю над соляними та гіпсовими копальнями поблизу Бахмута. Там знаходиться найбільше соляне родовище Європи (Артемівське) площею 179 кв. км.

США раніше звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів в Африці для фінансування війни в Україні. Російська влада відкидала ці звинувачення.

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