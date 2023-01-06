На окупованих територіях загарбники забороняють українську гривню, - Генштаб
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Окупанти проводять рейди по магазинах та вилучають українську готівку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 6 січня щодо російського вторгнення.
"У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей", - йдеться в повідомленні.