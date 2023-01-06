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Німеччина хоче поставити Україні п’ять додаткових зеніток Gepard, - Spiegel

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Німеччина хоче поставити Україні п’ять додаткових зеніток Gepard, - Spiegel
Уряд Німеччини веде переговори, щоб поставити Україні додаткові зенітки Gepard

Про це повідомляє Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, німецький уряд веде переговори з країнами, які мають ці зенітки та запас 35-мм боєприпасів для них.

"Домовленості поки що немає. Але Німеччина має обережну впевненість, що найближчим часом можуть поставити п'ять Gepard на додачу до 30, які Україна отримала у 2022 році", - йдеться в повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Головне навіть не в кількості "Гепардів", а в кількості *********** до них Не сумніваюсь, що в Німеччині наявна десь на консервації технологічна лінія по випуску цих снарядів Розвернуть її у нас і випускать снаряди в Україні
  • U A 03b737e8
    гепарди, пуми, леопарди...люблю котячих
  • Igor Uh
    Писали, що рейн метал наче викупив лінію в Іспанії і монтує. Це ще було в минулому місяці. Тоді прогнозували, що запрацює в перші місяці цього року. Так що ********** будуть.
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