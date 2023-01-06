Російські окупанти збирають дані про 16-17-річних донеччан та посилили контррозвідувальний режим на Луганщині, - Генштаб

Російські окупанти посилили адміністративний та контррозвідувальний режими у Луганській області, а також розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 6 січня щодо російського вторгнення.

"За наявною інформацією, з 1 січня, у місті Донецьк, співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік.

У звʼязку з високою ефективністю засобів вогневого ураження Сил оборони, у місті Старобільськ Луганської області противник посилив адміністративний та контррозвідувальний режими. Окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особлива увага приділяється особам, у яких в списках є номери абонентів українських операторів зв’язку",- йдеться в повідомленні.

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