Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 110 250 осіб (+530 за добу), 3064 танки, 285 літаків, 272 гелікоптери, 2059 артсистем, 6124 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 6 січня 2023 року становлять приблизно 110 250 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 110250 (+530) осіб ліквідовано,

танків - 3064 (+23) од,

бойових броньованих машин - 6124 (+16) од,

артилерійських систем - 2059 (+8) од,

РСЗВ - 431 (+5) од,

засоби ППО - 215 (+0) од,

літаків - 285 (+1) од,

гелікоптерів - 272 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+0),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4797 (+38) од,

спеціальна техніка - 182 (+0).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.