Окупанти вивозять українських дітей на новорічні свята, на яких переконують у перевагах життя в РФ, - Центр національного спротиву
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Зокрема лише з тимчасово окупованої Горлівки вивезли 414 дітей до Ростовської області на "святкові заходи". До вивозу дітей залучають медперсонал, який фактично курує цей злочин.
На цих заходах дітей піддають пропаганді, а головною метою є "гра на контрасті", де дітям демонструють "щасливе й безтурботне" життя на РФ на противагу війні в Україні. Таким чином закарбовуючи в пам’яті дітей перевагу РФ над їх Батьківщиною", - йдеться в повідомленні.
Також ворог продовжує активно промивати мізки дітям, що залишилися на тимчасово окупованих територіях. У всіх російських школах на ТОТ, які є просто пропагандистськими осередками з завезеними педагогами з РФ кожен день проводяться "розмови про важливе". Метою цих уроків є переконати місцевих дітей в тому, що РФ їх врятувала від "нацистів", а захоплені землі споконвіку були російськими. Таким чином окупанти намагаються знищити ціле покоління українців.
Водночас ворог збільшив кількість пропагандистських заходів на півдні, де дітей звозять на виступи блогерів, спортсменів та музикантів з РФ. Аналогічні зустрічі відбуваються в дитячих таборах, куди росіяни вивозять українських дітей для "лікування".