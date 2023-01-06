Окупанти вивозять українських дітей на новорічні свята, на яких переконують у перевагах життя в РФ, - Центр національного спротиву

Російські загарбники масово вивозять дітей з окупованих територій на новорічні свята до Москви, Ростова та інших великих міст РФ, аби переконати їх у перевагах життя в Росії перед "нацистською Україною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Зокрема лише з тимчасово окупованої Горлівки вивезли 414 дітей до Ростовської області на "святкові заходи". До вивозу дітей залучають медперсонал, який фактично курує цей злочин.

На цих заходах дітей піддають пропаганді, а головною метою є "гра на контрасті", де дітям демонструють "щасливе й безтурботне" життя на РФ на противагу війні в Україні. Таким чином закарбовуючи в пам’яті дітей перевагу РФ над їх Батьківщиною", - йдеться в повідомленні.

Також ворог продовжує активно промивати мізки дітям, що залишилися на тимчасово окупованих територіях. У всіх російських школах на ТОТ, які є просто пропагандистськими осередками з завезеними педагогами з РФ кожен день проводяться "розмови про важливе". Метою цих уроків є переконати місцевих дітей в тому, що РФ їх врятувала від "нацистів", а захоплені землі споконвіку були російськими. Таким чином окупанти намагаються знищити ціле покоління українців.

Водночас ворог збільшив кількість пропагандистських заходів на півдні, де дітей звозять на виступи блогерів, спортсменів та музикантів з РФ. Аналогічні зустрічі відбуваються в дитячих таборах, куди росіяни вивозять українських дітей для "лікування".

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