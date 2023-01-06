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Наразі на території Білорусі немає ударного угруповання для повторного вторгнення, - Держприкордонслужба

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Наразі на території Білорусі немає ударного угруповання для повторного вторгнення, - Держприкордонслужба
На кордоні з Білоруссю наразі не фіксується переміщення ворогом техніки чи особового складу. Ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою та стабільною. Якихось загроз, які є на цей час поряд з кордоном, ми не бачимо. Не фіксуємо ні переміщення військової техніки поряд нашого кордону, ні переміщення особового складу чи то підрозділів РФ, чи то Білорусі, які б здійснювали якісь демонстраційні дії", - розповів Демченко.

За його словами, підрозділи Білорусі як і раніше посилюють кордон з нашою країною, апелюючи це нібито "загрозою з України", а не навпаки.

"Крім того, немає на цей момент на території Білорусі необхідного ударного угруповання, яке б могло здійснити повторне вторгнення в Україну", - акцентував Демченко.

Він повідомив, що з підрозділів російської армії в Білорусі зараз є трохи більш як 10 тисяч солдатів, які залучені в навчаннях.

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"Не виключено, що частина з них буде перекинута на схід України. для поповнення підрозділів РФ. Натомість на територію РБ може заїхати ще низка росіян для продовження їх підготовки", - допустив Демченко.

Втім, як наголосив речник ДПСУ, попри все, ворога не можна недооцінювати, оскільки в будь-який момент він може використати і напрямок з Білорусі. Та може продовжувати накопичувати сили для повномасштабного вторгнення.

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Топ коментарі

  • Сергей Решетников 38b3ad57
    Что то мне эти заявления напоминают прошлогодние,только без призывов на шашлыки.
  • Алекс Корвин
    Дубль два от 95 го квартала.
  • Цинічний Бандера cfcdbb42
    Так нещодавно хтось виступав і казав, що кацапам достатньо декілька годин, щоб створити ударне угруповання! Ми ж не б'ємо по території Білорусі і вони там пересуваються вільно, вони там вже тисячі ракет та градів завезли..це ще більше, ніж до 24 лютого
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