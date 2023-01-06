Сьогодні на Київщині в Бучанському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети

На Київщині тривають планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє в телеграмі Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 6 січня, з 13:00 до 15:00 у Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть ліквідовувати ВНП", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що у зв'язку з тим у деяких громадах регіону можливо чути звуки вибухів, але потрібно зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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