Більшість російських військових зітхнули з полегшенням, коли Україна відмовилася припиняти вогонь на Різдво, - Медведєв

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув образами на адресу українців та європейських через скептичне ставлення до пропозиції російського диктатора Путіна про припинення вогню на Різдво.

Образи та обурення Медведєв висловив у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що українцям "було простягнуто руку християнського милосердя". Але коли вони відмовилися, "більшість наших військовослужбовців, які беруть участь у СВО, спокійно видихнула", - пише він.

За словами Медведєва, йому шкода тих людей, які начебто не зможуть сходити до церкви через відмову України.

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За відмову Медведєв обізвав українці "свинями", які "не мають жодної віри і вродженого почуття вдячності". Не стримуючи себе, заступник голови Радбезу РФ заявив, що українці "розуміють тільки грубу силу".

Також Медведєв почав ображати європейських політиків, які не оцінили пропозицію Путіна. Зокрема, реагуючи на слова голови МЗС Німеччини Анналени Бербок, що якби Путін прагнув миру, він би повернув солдатів додому, Медведєв заявив, що "спадкоємці нацистів ніколи не шкодували ні людей, ні тварин".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент України Володимир Зеленський вважає, що проголошенням "перемир’я" Путін намагається зупинити просування українських військ на Донбасі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що "одностороннє припинення вогню" не можна і не слід сприймати серйозно. Секретар РНБО Олексій Данілов називає слова Путіна про перемир’я брехнею і лицемірством.

Також скептицизм щодо перемир'я висловили ряд світових політиків - зокрема, президент США Джо Байден, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок президент Європейської Ради Шарль Мішель та міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.