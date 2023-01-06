У Київ іде суттєве похолодання. Усі служби працюють у посиленому режимі, - Кличко

У Києві сьогодні суттєво похолодає. За прогнозом синоптиків, уночі температура повітря опуститься до 11 градусів нижче нуля.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, усі столичні служби готові до зниження температури та працюють у посиленому режимі, аби кияни безперебійно отримували всі необхідні послуги.

"Наразі домівки киян забезпечені тепло- та водопостачанням. Відключення світла відбувається відповідно до стабілізаційних графіків ДТЕК. Енергетики наголошують, що в умовах зниження температури навантаження на електромережі зростатиме. Тож споживати електроенергію необхідно свідомо. Зокрема, аби уникнути аварійних відключень", - йдеться у повідомленні.

Аварійні служби чергують цілодобово та готові оперативно усувати проблеми на міських мережах. Зокрема, готуючись до опалювального сезону, місто збільшило склад аварійної служби "Київтеплоенерго". Керуючі компанії, що обслуговують житловий фонд, також придбали додаткові аварійно-ремонтні авто для роботи взимку.

На випадок надзвичайної ситуації та тривалої відсутності електрики й опалення в столиці працюють 530 пунктів обігріву. Які оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням, аби люди могли зігрітись, підзарядити гаджети, випити чаю. Додатково працюють ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці.

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