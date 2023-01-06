Лавра і ПЦУ уклали договір про проведення богослужіння на Різдво

Заповідник "Києво-Печерська лавра" і Православна церква України уклали договір на проведення служби 7 січня з 8.00 до 12 години дня.

Про це повідомив в. о. генерального директора національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на BBC News Україна.

"У другій половині дня (5 січня. - Ред.) до мене надійшло звернення від ПЦУ про проведення богослужіння і про отримання дозволу від міністерства культури. Я надав дозвіл і уклав угоду на проведення богослужіння 7 січня. Всі документи зараз є, в УПЦ оприлюднили ввечері застарілу інформацію", - розповів Рудник.

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Таким чином, як пояснив він, інформація про відсутність у ПЦУ дозволу на проведення богослужіння, яку раніше оприлюднила УПЦ МП, вже є застарілою.

Наразі йдеться про разову оренду для богослужіння.

За тим, щоб подія відбулась без жодних ексцесів, стежитимуть сили правопорядку, додав Рудик.

ВВС News Україна також отримала документ, який підтверджує надання згоди міністерством культури на проведення служби ПЦУ в Успенському соборі.

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Мінкульт є розпорядником державного майна на території лаври, яким управляє державний заповідник Києво-Печерська лавра.

Нагадаємо, Успенський собор лаври та Трапезна церква до кінця 2022 року перебували у погодинній оренді УПЦ МП.

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Проте державна не продовжила договір користування. 5 січня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що спеціальна комісія завершила перевірку майна двох споруд і вони остаточно повернуті в користування державі. При цьому намісник лаври, митрополит УПЦ МП Павло відмовився підписувати акт перевірки.