У ДСНС розробили інтерактивну мапу з вибухонебезпечними територіями

Для українців створили інтерактивну мапу для вивчення безпечних розмінованих маршрутів. Сервіс доступний на сайті ДСНС, а також як застосунок для смартфона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС.

На карті відображаються як розміновані локації України, так і місцевість, де можуть бути вибухонебезпечні предмети. Інформація для сервісу надає ДСНС, а похибка може становити 30-100 метрів.

"Рекомендуємо використовувати інформацію з інтерактивної картки під час відвідин місць, де велися бойові дії. Користуйтеся спершу нею, а не навігаторами чи власною впевненістю у тому, що пощастить", – додали у службі.

Сервіс доступний за посиланням. Можна також завантажити додаток тут.

На карті можна помітити помаранчеві зони це місця, де велися бойові дії і ворог міг залишити вибухонебезпечні предмети. Якщо наблизити потрібну локацію, то конкретні точки будуть позначені колами жовтого чи червоного кольору. Жовтий колір говорить про непідтверджену небезпечну зону, а червоний - про підтверджену небезпеку на цій місцевості.

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Варто зазначити, що у разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета в жодному разі не можна до нього наближатися та чіпати. Потрібно відійти на безпечну зону, позначити небезпечну зону, попередити про локацію інших та зателефонувати до поліції чи ДСНС.

Нагадаємо, запустили онлайн-мапу пунктів обігріву по Україні.

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