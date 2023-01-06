У ДСНС розробили інтерактивну мапу з вибухонебезпечними територіями
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС.
На карті відображаються як розміновані локації України, так і місцевість, де можуть бути вибухонебезпечні предмети. Інформація для сервісу надає ДСНС, а похибка може становити 30-100 метрів.
"Рекомендуємо використовувати інформацію з інтерактивної картки під час відвідин місць, де велися бойові дії. Користуйтеся спершу нею, а не навігаторами чи власною впевненістю у тому, що пощастить", – додали у службі.
Сервіс доступний за посиланням. Можна також завантажити додаток тут.
На карті можна помітити помаранчеві зони це місця, де велися бойові дії і ворог міг залишити вибухонебезпечні предмети. Якщо наблизити потрібну локацію, то конкретні точки будуть позначені колами жовтого чи червоного кольору. Жовтий колір говорить про непідтверджену небезпечну зону, а червоний - про підтверджену небезпеку на цій місцевості.
Варто зазначити, що у разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета в жодному разі не можна до нього наближатися та чіпати. Потрібно відійти на безпечну зону, позначити небезпечну зону, попередити про локацію інших та зателефонувати до поліції чи ДСНС.
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