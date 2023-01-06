ДБР досі не закрило ініційовану Портновим справу проти Порошенка за Томос, - Ірина Геращенко

ДБР і досі не закрила справу Петра Порошенка за Томос, відкриту за наклепом Портнова.

Про це пише у Facebook співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Так само і справу про запровадження воєнного стану через інцедент в Керченській протоці і захоплення українських кораблів. А ще є справа по контрнаступу і звільненню Маріуполя. І по іншим героїчним і трагічним сторінкам війни, яка почалася в 2014. Не знаю, чи закрили справу по Байдену, відкриту за пасквілями агента Кремля, й досі народного депутата Деркача", - зауважує Геращенко.

"Історія - цікава штука, й якщо я побачу борди, де навпроти перекошеної злобою морди кремлівського вбивці путіна буде втомлене і зосереджене обличчя президента України Зеленського, не здивуюся", - пише народна депутатка.

"Хто згадає сьогодні передвиборчу програму Зеленського? Мабуть, 75% українців скажуть, що це була "Армія. Мова. Віра". Для нашої команди важливо, що наш порядок денний сьогодні на часі. І він виявився єдино чесним і правильним для об’єднання", - наголошує Геращенко.

"Сильна Армія. Мова, а не какая разніца. Віра і українська церква, а не філія ФСБ в рясах. Ми вітаємо всі кроки, які спрямовані на посилення ЗСУ, захист і розвиток української мови і заборону кремлівської церкви. І щиро їх підтримуємо. Богослужіння ПЦУ в Лаврі - це деокупація центру Києва. Нарешті", - резюмує Геращенко.

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