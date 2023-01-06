Росія може готувати на Різдво провокації у храмах, - Верещук

Українцям на окупованих територіях слід бути обережними, адже росіяни можуть готувати терористичні акти в храмах.

Про це попереджає міністр з питань інтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей", - написала вона.

Верещук закликала українців на окупованих територіях берегти себе та своїх близьких і чекати на визволення.

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Раніше про те, що 7 січня окупованому Донецьку можливі провокації із підривом храмів, повідомляла розвідувальна група InformNapalm.