Янушевич про наслідки обстрілу пожежного підрозділу в Херсоні: Один рятувальник загинув, четверо поранені

Рашисти другий день поспіль атакують рятувальників у Херсоні. Сьогодні російські військові відібрали життя Героя, який рятував життя інших. З артилерії підлі вороги вдарили по пожежній частині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, один рятувальник загинув, ще четверо дістали поранення. Один вогнеборець - у тяжкому стані, троє - середньому. Їх госпіталізували до лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу.

"Також росіяни атакували й житловий будинок, що поруч з пожежною частиною. Не дивлячись на те, що рятувальники самі потрапили під обстріл, вони одразу вирушили ліквідовувати пожежу. Так зване російське "різдвяне перемирʼя" - це бабуся, яка напередодні Різдва потрапила під обстріл у власній оселі, це родина рятувальника, яка не дочекається на повернення свого Героя, це четверо рятувальників, які зустрінуть Різдво у лікарні", - зазначає Янушевич.

"росіяни - кляті та жалюгідні терористи, які прикриваючись вірою, вбивають та калічать наших людей. Не забудемо! Міжнародний трибунал та кара Божа чекають на цих нелюдів!", - додає він.

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