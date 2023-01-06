Через обстріли без світла залишаються понад 70 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

У Запорізькій області через ворожі обстріли пошкоджені лінії електропостачання та обладнання. Без світла залишаються жителі 73 населених пунктів.

Про це повідомив Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"На сьогодні, 06 січня, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання 23 894 споживачі у 73 населених пунктах Запорізької області.

Протягом минулої доби ПАТ "Запоріжжяобленерго" відновило енергопостачання 7 268 споживачів.

Фахівці Запорізького РЕМ усунули пошкодження в електромережах Степногірської дільниці, спричинені напередодні ворожими обстрілами, та заживили 5 950 домогосподарств", - йдеться в повідомленні.

По Оріхівському районному відділенню відновлено енергопостачання 1 316 абонентів, що були знеструмлені раніше внаслідок бойових дій.

Також у м. Запоріжжя усунуті 2 одиничних відключення, що мали місце на минулий ранок.

По Гуляйпільському районному відділенню через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження електромереж аварійно-відновлювальні роботи вчора не проводилися, нових відключень не зафіксовано.

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