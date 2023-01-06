Через обстріли без світла залишаються понад 70 населених пунктів Запорізької області, - ОВА
Про це повідомив Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.
"На сьогодні, 06 січня, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання 23 894 споживачі у 73 населених пунктах Запорізької області.
Протягом минулої доби ПАТ "Запоріжжяобленерго" відновило енергопостачання 7 268 споживачів.
Фахівці Запорізького РЕМ усунули пошкодження в електромережах Степногірської дільниці, спричинені напередодні ворожими обстрілами, та заживили 5 950 домогосподарств", - йдеться в повідомленні.
По Оріхівському районному відділенню відновлено енергопостачання 1 316 абонентів, що були знеструмлені раніше внаслідок бойових дій.
Також у м. Запоріжжя усунуті 2 одиничних відключення, що мали місце на минулий ранок.
По Гуляйпільському районному відділенню через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження електромереж аварійно-відновлювальні роботи вчора не проводилися, нових відключень не зафіксовано.