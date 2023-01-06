Унаслідок обстрілу росіянами Херсону 2 січня в Дніпрі знищено риби майже на 400 млн грн, - Держрибагентство

Через обстріл 2 січня російськими окупантами прибережної частини Херсона та акваторії Дніпра навколо міста масово загинула риба, збитки оцінюються орієнтовно у 390 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Зазначається, що масове знищення водних біоресурсів, а саме товстолоба, сталося на ділянці річки Дніпро, яка є зимувальною ямою для риби із загальною площею 2,44 кв. км.

"Окупанти продовжують повсюдно знищувати життя нашого вразливого тваринного світу. Масштабні зариблення та заходи з охорони водних біоресурсів зруйновано в один момент ворожими обстрілами. Однак своїми діями РФ не зупинить українців у боротьбі за вільне життя у мирній країні! Переможемо, збережемо, відновимо", - зазначив в. о. голови Держрибагентства Ігор Клименок.

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