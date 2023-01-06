БМП Marder від Німеччини надійдуть в Україну в першому кварталі року, - депутат Бундестагу Шмід

Після обіцянки Німеччини поставити Україні БМП Marder для протистояння російському вторгненню депутат правлячої Соціал-демократичної партії (СДПН) Нільс Шмід назвав конкретні цифри та терміни.

Про це він сказав в ефірі rbb24 Inforadio, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми припускаємо, що бундесвер зможе обійтися приблизно без 40 таких машин, або що він зможе використати промислові запаси. Українцям буде потрібно деякий час, щоб ознайомитися з ними, але ми зможемо поставити цю зброю у першому кварталі цього року", - сказав Шмід, який є речником парламентської фракції СДПН із зовнішньої політики.

Шмід також відкинув закиди, що рішення було ухвалене тільки зараз. За його словами, Німеччина вела тісну координацію з партнерами по Альянсу.

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"Ми ще далеко не втомилися підтримувати Україну", - сказав Шмід, уточнивши, що на поставки зброї "немає табу", але вони мають бути відповіддю на загострення війни і НАТО не можна втягувати у війну.