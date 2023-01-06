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Колишнього правоохоронця з Вовчанська, який передавав окупантам інформацію про українських патріотів, судитимуть за держзраду

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Колишнього правоохоронця з Вовчанська, який передавав окупантам інформацію про українських патріотів, судитимуть за держзраду
Під час окупації Вовчанська колишній поліцейський офіцер громади сектору по взаємодії з громадами відділу превенції Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

"Добре знаючи місцеве населення, він надавав окупантам інформацію про місця мешкання учасників АТО, проукраїнських місцевих жителів, а також співробітників поліції, у яких залишилася табельна вогнепальна зброя.

Аби підтримати боєздатність російських загарбників, експравоохоронець забезпечував їх паливно-мастильними матеріалами та запчастинами до автівок", - йдеться в повідомленні.

Обвинуваченого оголошено у розшук.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Дуже зручно писати - "колишній".
    В який момент він став "колишнім правоохоронцем"?
    Яким числом зареєстровано наказ про його звільнення з МВС?
    23 лютого?
    Чи багато ще таких "колишніх правоохоронців", зокрема, у тих обласних центрах, куди кацапи не дійшли?
    Запоріжжя, Миколаїв, Харків, Дніпро, Одеса?
    Багато гівна ще вичищати...
  • Rhodesian
    не на часи, - можно выйти на величайшего...
  • Vadim Smirnoff
    А не слишком ли много мусоров стали предателями? Может пора ублюдка авакова взять за яйца?
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