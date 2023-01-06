Колишнього правоохоронця з Вовчанська, який передавав окупантам інформацію про українських патріотів, судитимуть за держзраду
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Під час окупації Вовчанська колишній поліцейський офіцер громади сектору по взаємодії з громадами відділу превенції Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перейшов на бік ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.
"Добре знаючи місцеве населення, він надавав окупантам інформацію про місця мешкання учасників АТО, проукраїнських місцевих жителів, а також співробітників поліції, у яких залишилася табельна вогнепальна зброя.
Аби підтримати боєздатність російських загарбників, експравоохоронець забезпечував їх паливно-мастильними матеріалами та запчастинами до автівок", - йдеться в повідомленні.
Обвинуваченого оголошено у розшук.