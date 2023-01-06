Серед в’язнів-"вагнерівців", яких відпустили на волю за те, що вони воювали в Україні - вбивці, наркоторговці та рецидивісти, - ЗМІ

Журналісти впізнали серед ув’язнених, які вступили до приватної військової компанії "Вагнер", а потім були відпущені на волю за вбивства українців, злодіїв-рецидивістів, наркоторговців та вбивць.

Особи в’язнів встановлювали журналісти видання "Агентство" та Російської служби ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Всі, кого вдалося впізнати - мешканці Санкт-Петербурга або Ленінградської області.

На фото власника ПВК "Вагнер" Пригожина з помилуваними в’язнями є ветеринар Дмитро Каравайчик. У липні 2019 року він був засуджений до 17 років колонії суворого режиму "за створення злочинного угруповання з виробництва та збуту амфетаміну". За даними суду, Каравайчик займався виробництвом наркотику, а пошуком покупців займалася його дружина - Діана Грибовська (засуджена до 16 років колонії).

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Ще один ув'язнений, упізнаний журналістами видання, Олександр Суєтов, який отримав у 2020 році 10 років колонії суворого режиму як організатор злочинного угруповання, що здійснювало нальоти на ювелірні магазини в Санкт-Петербурзі.

Також журналісти "Агентства" впізнали ще двох завербованих "ПВК Вагнера" ув'язнених - ймовірно, Дениса Кіньова та Станіслава Усачова. Кіньову, за даними видання, ще у 2011 році дали п'ять років колонії за розбій, а Усачова у 2016 році засудили на рік та один місяць колонії за викрадення автомобіля.

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Журналісти Російської служби ВВС впізнали в одному з помилуваних ув'язнених неодноразово засудженого, зокрема й за вбивство, Анатолія Сальміна.

Раніше агентство ЗМІ із посиланням на чиновника Білого дому повідомили, що Євген Пригожин може бути зацікавлений в отриманні контролю над соляними та гіпсовими родовищами на Донеччині.