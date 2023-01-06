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США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow, - Politico

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США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow, - Politico
Сполучені Штати в наступному пакеті військової допомоги можуть вперше передати Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow.

Про це пише Politico з посиланням на свої джерела, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За даними видання, Україна отримає ракети наземного базування з радіолокаційним наведенням, призначені для перехоплення літаків чи крилатих ракет. Співрозмовники Politico кажуть, що військовим ЗСУ вдалося переобладнати свої зенітно-ракетні комплекси "Бук" радянського виробництва під пуски Sea Sparrow. Кількість ракет та їх точна модифікація наразі невідомі.

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Наземний варіант Sea Sparrow зараз має на озброєнні тільки Тайвань. Військово-морські сили США та близькі союзники використовують корабельну версію.

Також джерела Politico кажуть, що згода Штатів та Німеччини передати Україні бойові машини піхоти відкриває шлях до майбутніх поставок танків Abrams та Leopard.

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RIM-7 Sea Sparrow ("Морський горобець") - керована корабельна зенітна ракета малої дальності з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення, розроблена на початку 1960-х.

Характеристики Sea Sparrow:

  • Маса - близько 230 кілограмів
  • Довжина - 3,64 метра
  • Діаметр - 0,203 м
  • Розмах крил - 1,02 м
  • Максимальна дальність стрільби - 20-30 кілометрів
  • Максимальна висота ураження - 15 240 м
  • Бойова частина - осколково-фугасна WDU-27/B
  • Маса БЛ - 40,5 кг.
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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Мои поздравления фашистским летчикам.... Хорошего настроения вам и вашим будущим вдовам....
  • mrSmith
    Та вони вже навчилися ефективно боротися з нашими ЗРК!
    Самим простим і ефективним способом з усіх можливих: перестали літати!
  • mrSmith
    Все добре що кацапів вбиває.
    Від жалюгідного белькотіння столтенберга про «високу ціну яку заплатить Росія у разі ескалації», до IRIS, Patriot, Bradley, Caesar, SEA Sparrow, Pzh-2000, Sea King, TOW, Stinger, M270, M142, Hawk, Avenger, Javelin!
    Світ змінився і продовжує змінюватися, як би того не хотіли кацапи і підкацапники, що тявкають про «світ втомився»!

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