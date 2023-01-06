ОАЕ передали Україні другу партію з 1300 генераторів

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) надали Україні другу партію з 1300 генераторів в рамках загальної програми гуманітарної підтримки на 100 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна України, інформує Цензор.НЕТ.

"Генератори передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади, пункти обігріву) в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Києві", - йдеться в повідомленні.

Перша партія генераторів від ОАЕ була передана у грудні. 1200 генераторів були направлені закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії - Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області.

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