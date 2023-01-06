Президентка Угорщини Новак єдина із західних лідерів похвалила "перемир’я" від Путіна

Президентка Угорщини Каталін Новак привітала пропозицію Кремля про припинення вогню у зв’язку зі святкуванням частиною православних вірян Різдва як "крок до миру".

Про це вона написала у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нехай анонсоване припинення вогню на православне Різдво буде кроком до миру", - окреслила свою позицію Каталін Новак.

У коментарях чимало користувачів відповіли їй новинами про чергову повітряну тривогу в Україні, ранковий обстріл Херсона, продовження важких боїв під Бахмутом.

Також читайте: Більшість російських військових зітхнули з полегшенням, коли Україна відмовилася припиняти вогонь на Різдво, - Медведєв

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент України Володимир Зеленський вважає, що проголошенням "перемир’я" Путін намагається зупинити просування українських військ на Донбасі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що "одностороннє припинення вогню" не можна і не слід сприймати серйозно. Секретар РНБО Олексій Данілов називає слова Путіна про перемир’я брехнею і лицемірством.

Також скептицизм щодо перемир'я висловили ряд світових політиків - зокрема, президент США Джо Байден, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербокпрезидент Європейської Ради Шарль Мішель та міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.