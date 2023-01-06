Зеленський запропонував прем’єру Японії Кісіді взяти участь у реалізації формули миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Привітав Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду з початком головування Японії у G7. Подякував його країні за потужні генератори й трансформатори, які допоможуть сотням тисяч українців залишатися в теплі та зі світлом. Запросив взяти участь у реалізації формули миру", - йдеться у повідомленні.

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