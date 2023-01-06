Зеленський запропонував прем’єру Японії Кісіді взяти участь у реалізації формули миру
1 67518
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Привітав Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду з початком головування Японії у G7. Подякував його країні за потужні генератори й трансформатори, які допоможуть сотням тисяч українців залишатися в теплі та зі світлом. Запросив взяти участь у реалізації формули миру", - йдеться у повідомленні.