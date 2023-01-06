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Зеленський запропонував прем’єру Японії Кісіді взяти участь у реалізації формули миру

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Зеленський запропонував прем’єру Японії Кісіді взяти участь у реалізації формули миру
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Привітав Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду з початком головування Японії у G7. Подякував його країні за потужні генератори й трансформатори, які допоможуть сотням тисяч українців залишатися в теплі та зі світлом. Запросив взяти участь у реалізації формули миру", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Японія планує запросити Зеленського на саміт G7, - ЗМІ

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Топ коментарі

  • Анжей b106d7a9
    Що за формула миру🤬🤬🤬
    Мало в очі куйла заглядував?
  • mrSmith
    Яка «формула миру», баране недолугий?
    Кацапи вже пішли з України, що в тебе мир наступив?
  • 5 копійок
    Зеля вже всіх задрав своїми формулами. Математик-самоучка.
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