Маємо бути готові до поновлення аварійних відключень, - Шмигаль

Тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання електроенергії, що дозволило нам протягом новорічних свят не застосовувати відключення.

Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Проте, за його словами, вже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень.

"Відсьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться. Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через похолодання на Київщині аварійні бригади ДТЕК переведені в посилений режим