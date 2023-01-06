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Маємо бути готові до поновлення аварійних відключень, - Шмигаль

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Маємо бути готові до поновлення аварійних відключень, - Шмигаль
Тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання електроенергії, що дозволило нам протягом новорічних свят не застосовувати відключення.

 Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Проте, за його словами, вже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень.

"Відсьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться. Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через похолодання на Київщині аварійні бригади ДТЕК переведені в посилений режим

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Топ коментарі

  • Teo Fran
    да іди накуй лиса мафіозна макака!
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Знов мівіну розмочену будуть жерти
  • okcana Datsko
    Таке складається враження що для цих зелених основне свято "новий год" а не православне Різдво ГНІХ нехай і за старим календарем ... Нажаль ...
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