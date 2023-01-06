Заповідник "Лавра" отримав запит і надав дозвіл на проведення ПЦУ різдвяного богослужіння, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розкрив деталі отримання Православною церквою України дозволу на проведення різдвяного богослужіння в Києво-Печерській Лаврі.

Про це він написав у телеграмі. Аналогічний текст розміщений і на сайті Мінкульту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ткаченко повідомив, що 5 січня відбулося заключне засідання комісії з приймання передачі Успенського собору та Трапезної церкви до державної установи. Під час засідання членом комісії від монастиря О. Кононець було задано питання в.о. генерального директора заповідника Олександру Руднику щодо наявності запитів від ПЦУ та дозволу на проведення богослужінь в Успенському соборі.

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Рудник відповів, що станом на 11:41 того дня запитів і розпоряджень щодо проведення богослужінь ПЦУ не надходило.

Але вже у другій половині дня надійшло звернення від управління Київської митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року.

"Розглянувши звернення та враховуючи дозвіл МКІП, заповідником було надано дозвіл на проведення богослужінь 7 січня 2023 року в Успенському соборі та укладено відповідну угоду", - пояснив Ткаченко.

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Нагадаємо, раніше Українська православна церква Московського партіархату заявила, що Православна церква України не має право проводити різдвяне богослужіння на території Києво-Печерської Лаври. При цьому в УПЦ МП посилалися на слова в.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександра Рудника. Після цього сам Рудник заявив, що інформація застаріла, а ПЦУ звернулася до нього із запитом на проведення богослужіння та отримала такий дозвіл, про що було укладено договір.