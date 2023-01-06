У Черкасах демонтують радянський знак у формі зірки

Топонімічна комісія Черкаської міської ради ухвалила рішення про демонтаж знаку в формі зірки, що розташований у сквері Сержанта Смірнова.

Про це повідомили в міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісія проголосувала за знесення цього знаку і дала доручення департаменту ЖКК провести демонтаж. Петицію щодо збереження цього знаку комісія не підтримала", - йдеться у повідомленні.

Також в міськраді повідомили, що за 2022 рік в Черкасах перейменували 112 вулиць, провулків та скверів, а також знесли пам’ятник Максиму Горькому та меморіальну дошку на честь 50-річчя Жовтня.

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"Ми за рік вдвічі перевищили результати роботи своїх попередників, плюс ухвалили ті рішення, які довго чекали на своє прийняття. У своїй роботі наша топонімічна комісія керувалася відомим висловом В’ячеслава Чорновола: "Якщо не ми, то хто? Якщо не зараз, то коли?", - сказав голова комісії Сергій Тищенко.