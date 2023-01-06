На Харківщині суд повернув до СІЗО підозрювану в коригуванні вогню Кригіну

Сьогодні, 6 січня, суд скасував можливість внесення застави та повернув під варту підозрювану у коригуванні вогню по Харкову Дар’ю Кригіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медіапорт.

За інформацію видання, Харківський апеляційний суд постановив нову ухвалу у справі підозрюваної у коригуванні вогню по Харкову.

Суд постановив продовжити тримання під вартою до 19 лютого без визначення застави.

"Продовжити Кригіній Дар’ї, 1993 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах державної установи "Харківський слідчий ізолятор" строком до 19 лютого 2023 року, без визначення застави", - зазначено у рішенні суду.

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Нагадаємо, йдеться про 29-річну Дар’ю Кригіну, якій ухвалою Дзержинського районного суду міста Харкова надали можливість вийти під заставу у розмірі 496,2 тис. грн.Справа набула резонансу після того, як у реєстрі судових рішень помітили відповідну ухвалу. Прокуратура подала апеляцію на запобіжний захід.

Жінку затримали у квітні минулого року. ЇЇ підозрюють у співпраці зі спецслужбами Росії.

Кригіна прибула до Харківської області з тимчасово окупованої території України. За завданням куратора вона встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України. За даними СБУ, жінка передала координати й допомогла армії рф скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торговельних об’єктах та житлових кварталах у центрі міста. Внаслідок вказаних ракетних обстрілів є загиблі та поранені.

Під час обшуку у Кригіної знайшли 134,05 тис. євро, 216,85 тис. дол. та 730,65 тис. рублів.