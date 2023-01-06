Розраховуємо на старт перемовин про вступ України до ЄС за головування Швеції в Раді ЄС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Про це Зеленський розповів у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, він докладно розповів про ситуацію на фронті та ризики її ескалації, а також про ключові потреби України з посилення сил оборони.

"Розраховуємо, що за головування Швеції в Раді ЄС ми зможемо почати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Це потужний мотиватор для нашої армії та спільне бажання нашого суспільства. Ми віримо, що це буде потужним стимулом для єдності всередині ЄС. Вдячний за гуманітарну допомогу та запрошую Ульфа Крістерссона продовжити діалог за всіма напрямами під час особистої зустрічі в Києві", - йдеться у повідомленні.

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