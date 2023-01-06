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Розраховуємо на старт перемовин про вступ України до ЄС за головування Швеції в Раді ЄС, - Зеленський

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Розраховуємо на старт перемовин про вступ України до ЄС за головування Швеції в Раді ЄС, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Про це Зеленський розповів у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, він докладно розповів про ситуацію на фронті та ризики її ескалації, а також про ключові потреби України з посилення сил оборони.

"Розраховуємо, що за головування Швеції в Раді ЄС ми зможемо почати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Це потужний мотиватор для нашої армії та спільне бажання нашого суспільства. Ми віримо, що це буде потужним стимулом для єдності всередині ЄС. Вдячний за гуманітарну допомогу та запрошую Ульфа Крістерссона продовжити діалог за всіма напрямами під час особистої зустрічі в Києві", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Головування Швеції в ЄС буде вирішальним для збереження нашої єдності на підтримку України, - фон дер Ляєн

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Передайте цьому довпойопу у зеленому світрі, що Україну ніхто не візьме в ЄС на підставі відосіків клоуна із кварталу95. Потрібно проводити реформи, а не грабувати країну підчас війни і гвалтувати конституційний суд разом із антикорупційними органами.
  • serj2006 fursa
    і що ж theвоно для вступу в ЄС робить, та і про NATO вже а ні слова.
    крок вперед і два назад, чи може по роялю, як Голобородько?
  • Дід Василь
    А як там вступ у НАТО, здається цей курс у Конституції закріплено?
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