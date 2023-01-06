Держава розслідуватиме незаконне будівництво на території нижньої Лаври та Почаєва, - "слуга народу" Кравчук
Про це в інтерв’ю "ЧЕСНО" сказала депутат СН, заступниця голови комітету з питань гуманітарної політики ВР Євгенія Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона припустила, що ПЦУ отримає дозвіл на проведення богослужінь в Трапезному та Успенському храмах Києво-Печерської Лаври. "Щонайменше шляхом разових приписів, наскільки я знаю про довгострокову передачу храмів якійсь із релігійних організацій поки що не йдеться", - уточнила Кравчук.
"Складніше питання - об'єкти нижньої Лаври, яка за часів Януковича і Азарова була віддана у безстрокову оренду. А також Почаївська лавра, де оренда до 2052 року. У договорі так прописано, що фактично держава не може ініціювати розірвання договору навіть у судовому порядку. Виходом може бути перевірка на дотримання пам’яткоохоронного законодавства, адже не секрет, що будівництво на територій лавр йшло повним ходом", - пояснила вона.
Саме тому, за словами Кравчук, в указі президента щодо введення в дію рішення РНБО про діяльність релігійних організацій є пункт про проведення перевірок та прояснення ситуації з державним майном.
"Депутати давно цікавились у правоохоронних органів, де кримінальні справи, підозри тощо. І я дуже тішусь, що СБУ останнім часом активно працює, бо там є над чим працювати. Кожен обшук - це суцільний "русскій мір", портрети гундяєвих, російські паспорти і купа готівки в сейфах", - сказала нардеп.
Кравчук додала, що йдеться про дуже чутливу сферу, і важливо не допустити кроків, які могли б загнати релігійні громади в підпілля та перевести в дискурс про страждання за віру.