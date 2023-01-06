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Кабмін розірвав угоду між Україною та РФ про експлуатацію ракетного комплексу 15П118М ("Сатана")

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Кабмін розірвав угоду між Україною та РФ про експлуатацію ракетного комплексу 15П118М ("Сатана")
Кабінет Міністрів припинив дію угоди між урядом України та Росії щодо продовження терміну експлуатації ракетного комплексу 15П118М.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, припинено дію угоди між урядом України та Російської Федерації про продовження терміну експлуатації ракетного комплексу 15П118М, підписаного 21 лютого 2006 року в Москві.

Зазначається, що угоду припинено у зв'язку з докорінною зміною обставин дії документа, що унеможливлює проведення головним розробником (державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля") та виробником (державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод" Макарова") сервісного обслуговування ракет стратегічного призначення 15П118М, що у експлуатації РФ.

Також читайте: Україна припинила дію чотирьох міжурядових угод із Білоруссю

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Топ коментарі

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Это они поторопились - всего 9 лет прошло
  • Прощай немытая раССея
    Оперативно....надеюсь, последние 10 месяцев мы там ничего не обслуживали для паРашкинцев?...
  • Urs
    как-то не вовремя. Не приведет ли это к эскалации...
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