Упродовж тижня морпіхи знищили 82 окупанта, 36 артсистем, 1 пункт управління та 1 сховище з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи ВМС ЗС України у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"За минулий тиждень, наші військові знищили: особового складу - 82 окупанта, артилерійських систем - 36 одиниць, 1 міномет, 1 пункт управління та 1 сховище з боєприпасами", - ідеться в повідомленні.

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