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Папа Франциск привітав православних з Різдвом і закликав до конкретних кроків заради миру в Україні

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Папа Франциск привітав православних з Різдвом і закликав до конкретних кроків заради миру в Україні
Папа Римський Франциск привітав із Різдвом вірян православних церков і католиків східних обрядів та закликав до конкретних кроків щодо досягнення миру в Україні.

Про православне Різдво понтифік говорив у промові після проказування молитви "Ангел Господній", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Vatican News.

"Особливим чином скеровую це вітання до братів і сестер багатостраждального українського народу. Нехай же народження Спасителя вселить розраду, вселить надію, надихне конкретні кроки, які зможуть нарешті привести до припинення боїв і до миру. Молімося багато за Україну і за мир", - сказав він.

Дивіться: Папа Римський помолився за Україну разом із капеланом з Маріуполя. ФОТО

Топ коментарі

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Папа, прости Господи
    Досягнення миру?
    Досягнення перемоги цивілізованого світу над дикунами і людожерами
  • Urs
    а Войтыла на Рождество пожертвовал бы Украине пару "Крабов".
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Мир настане тільки тоді коли мордор пиз**"ю накриється!
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