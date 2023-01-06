На окупованій Херсонщині вісім разів показали звернення Зеленського, зламавши російські канали

На окупованій частині Херсонщини в Каховському районі на російських телеканалах показали звернення Президента України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці журналіст Олег Батурін з посиланням на мешканців, які перебувають на захопленій ворогом території.

"Вчора на окупованій частині Херсонщини в Каховському районі з 19.00 на російських телеканалах (які окупанти почали транслювати з кінця березня замість українських) показали приблизно вісім разів новорічне звернення Президента України Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили мешканці окупованої частини Херсонщини, люди вдячні тим, хто зламав російські канали. Херсонці дивилися звернення і плакали.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Херсоні загарбники захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Крім того, на російському супутнику розпочав мовлення херсонський телеканал "ВТВ+".

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва постійно нарощувала медійну присутність у Херсонській області. Куратором пропагандистських телеканалів на Херсонщині призначили російського політтехнолога Олександра Малькевича.